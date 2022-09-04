​«Спартак» потерял Литвинова в битве с «Зенитом» - игрок покинул поле в слезах

В воскресенье вечером «Спартак» и «Зенит» сражаются в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги. В начале второго тайма московская команда из-за травмы потеряла полузащитника Руслана Литвинова. Судя по всему, молодой футболист получил серьёзное повреждение голеностопа - всё покажет обследование. Поле «Открытие Арены» Литвинов покидал в слезах.

Следить за ходом матча между «Спартаком» и «Зенитом» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult. На текущий момент на табло «Открытие Арены» горят две единицы – голы забили Александр Соболев и Деян Ловрен.