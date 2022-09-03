​Зобнин – о Бальде: «Если человек был не на последних ролях в «Лацио», «Монако» и «Интере», это уже о многом говорит»

На прошлой неделе состав «Спартака» пополнил сенегальский нападающий Кейта Бальде, подписавший с московским клубом контракт на три сезона. О Бальде высказался хавбек «красно-белых» Роман Зобнин.

По словам Зобнина в интервью для пресс-службы «Спартака», он успел изучить биографию Кейта Бальде. Роман считает сенегальца игроком высокого уровня.

«Если человек был не на последних ролях в «Лацио», «Монако» и «Интере», это уже о многом говорит. Мы хотим быть в топе - значит, нам нужны именно такие новички. Пусть лучшие иностранцы едут только к нам, в «Спартак». А от соперников, наоборот, уезжают!» - высказался Зобнин, слова которого приведены на сайте «Спартака».

В воскресенье, 4 сентября, «Спартак» проведёт домашний матч Российской премьер-лиги против «Зенита». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на страницах LiveResult.