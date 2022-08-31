Николсон дал прогноз на матч «Спартак» - «Зенит»

Ямайский легионер «Спартака» Шамар Николсон высказался о грядущем противостоянии с петербургским «Зенитом» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги. Встреча принципиальных соперников состоится в воскресенье, 4 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена».

«Что будет с «Зенитом»? Они проиграют», - передает слова нападающего Sport24.

Напомним, что перед матчем петербургский коллектив лидирует в турнирной таблице чемпионата России. На счету подопечных Сергея Семака 17 набранных баллов.

В свою очередь «Спартак» набрал 16 очков и располагается на второй позиции.