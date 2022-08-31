Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Николсон дал прогноз на матч «Спартак» - «Зенит»

 
31 Августа 2022 • 08:26 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
1 3.70 X 3.90 2 1.90
04.09 20:00

Ямайский легионер «Спартака» Шамар Николсон высказался о грядущем противостоянии с петербургским «Зенитом» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги. Встреча принципиальных соперников состоится в воскресенье, 4 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена».

«Что будет с «Зенитом»? Они проиграют», - передает слова нападающего Sport24.

Напомним, что перед матчем петербургский коллектив лидирует в турнирной таблице чемпионата России. На счету подопечных Сергея Семака 17 набранных баллов.

В свою очередь «Спартак» набрал 16 очков и располагается на второй позиции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Шамар Николсон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Августа
08:54 · Кубок России
Юран оценил победу «Спартака» в Кубке России
08:49 · Россия. Премьер-лига
Федун высказался о матче «Спартак» - «Зенит»
08:42 · Россия. Премьер-лига
«Шериф» усилился экс-нападающим «Ахмата»
08:26 · Россия. Премьер-лига
Николсон дал прогноз на матч «Спартак» - «Зенит»
08:19 · Россия. Премьер-лига
Литвинов: «Зенит» разозлил «Спартак» результатом в Суперкубке»
08:07 · Кубок России
Максименко одним словом прокомментировал победу над «Крыльями Советов»
08:02 · Россия. Премьер-лига
Джикия отреагировал на уход Кофрие
07:56 · Россия. Премьер-лига
Маричаль обратился к болельщикам «Динамо»
07:23 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» оценили трансфер Маричаля
07:06 · Россия. Премьер-лига
Клуб Серии А хочет подписать нападающего «Спартака»
06:39 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» Кофрие высказался о переходе во французский клуб
06:19 · Россия. Премьер-лига
«Спортинг» опередил «Краснодар» в борьбе за бразильского вингера
06:14 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Когда выходит Сергеев, у «Зенита» минус один игрок»
03:09 · Кубок России
Кечинов: «Спартак» поступил правильно»
03:00 · Кубок России
Мостовой доволен - его прогноз на матч «Спартака» подтвердился
Все новости
Рекомендуем