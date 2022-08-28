Полузащитник «Спартака» Мартинс сообщил, что сможет выйти на поле в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал о своём самочувствие после матча 7-го тура РПЛ с «Факелом» (4:1).

Напомним, люксембургский футболист досрочно покинул поле.

«Всё в порядке! Смогу сыграть в следующем матче», — приводит слова Мартинса «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 25-летний футболист провёл в составе «красно-белых» семь матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей. За «Спартак» Мартинс выступает с января нынешнего года, ранее он выступал за швейцарский «Янг Бойз».

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 4 сентября в Москве. Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.