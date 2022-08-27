Смородская: «Спартак» выглядит хорошо»

В седьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» съездил в гости к вернувшемуся в высшую лигу российского футбола «Факелу», где крупно выиграл со счетом 4:1. Похвалить московский клуб решила Ольга Смородская - бывший президент другого московского клуба, «Локомотива».

- Команда выглядит хорошо. Думаю, что «Спартак» составит конкуренцию «Зениту» в этом сезоне, - цитирует Смородскую «Спорт-экспресс».

В следующем туре «Спартаку» предстоит самый важный на данный момент экзамен - поединок с «Зенитом», эта игра состоится 4 сентября. В последний раз московский клуб становился чемпионом в 2017 году.