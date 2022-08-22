Лещук – об ошибке Умярова: «Нужно меньше разговаривать и больше играть»

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал победу своей команды в домашнем дерби со «Спартаком». Напомним, что подопечные Славиши Йокановича добыли минимальную победу 1:0. Единственный гол забил Константин Тюкавин, который воспользовался ошибкой защитника «красно-белых» Наиля Умярова.

«Я для себя сделал вывод, что нужно меньше разговаривать – больше играть. Это конкретный вывод для меня. Каждый сделает вывод для себя отдельно», – цитирует Лещука «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Спартак» упустил лидерство в РПЛ после поражения «Динамо». Теперь в таблице лидирует действующий чемпион страны «Зенит».