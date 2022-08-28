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В Воронеже Абаскаль показал, что у него всё под контролем: «Спартак» вновь победил

 
28 Августа 2022 • 00:58 Комментировать
Факел
1:4
Спартак Москва
окончен

В субботу «Спартак» одержал очередную победу в чемпионате, разгромив «Факел». Хотя счёт не совсем по игре, исход матча логичный. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о прошедшем матче.

Накануне игры в Воронеже болельщикам «Спартака» было немного тревожно. В прошлом туре «красно-белые» проиграли «Динамо», прервав и победную, и голевую серию команды. Гостевой же матч с «Факелом» не сулил простой прогулки, а вторая неудача накануне игры с «Зенитом» в следующем туре уже претендовала бы на то, чтобы стать новой серией.

Игра в Воронеже стартовала так, что многие болельщики «Спартака» про себя могли сказать, что всё вернулось на круги своя последних сезонов. «Красно-белые» неплохо начали, но пропустили после первой же вылазки соперника. По статистике москвичи провели нормальный первый тайм – больше владели мячом, намного чаще били и точно не заслуживали уступать в счёте. Сколько подобных матчей было у «Спартака» за последние годы? Несчётное количество, и редко когда москвичи в итоге переламывали поединки.

Однако Гильермо Абаскаля явно не устраивало то, что «Спартак» просто был чуть лучше соперника. В перерыве испанец перестроил команду, убрав Михаила Игнатова, который провалил первый тайм, и сняв Умярова, который был не в своей тарелке. На самом деле в этих заменах вновь проявилась отличная тактическая выучка испанского тренера. В подобных ситуациях наставники обычно делают очевидные замены, выпускают дополнительного нападающего. Однако Абаскаль считал, что его система работает, и не видел необходимости выпускать Николсона, а лишь обновил механизм.

В целом можно сказать, что замены испанца сыграли отлично. «Спартак» прибавил в начале второго тайма, придавил «Факел», а в обоих забитых мячах участие принял Антон Зеньковский, вышедший на поле после перерыва. Правда, в обоих случаях он не делал передачи на партнёра, но после рикошетов мяч оказывался у Зобнина и Денисова, которые и пробили точно.

Интересно, что после этого «Спартак» сыграл довольно прагматично. «Красно-белые» явно по задумке тренера отошли назад и не дали «Факелу» ничего создать. Какая-то напряжённость у ворот Максименко была, но вот прямо чего-то голевого в исполнении хозяев не было. Слегка удивило, что «Спартак» при этом почти не контратаковал, видимо, москвичи не хотели тратить на это силы, а просто действовали очень надёжно у своих ворот. Обсуждать два гола в компенсированное время с точки зрения анализа смысла нет. Уставший «Факел» сначала просто упустил Промеса, а потом, по сути, бросил играть.

Что же показал матч в Воронеже? Прежде всего, очевидно, что у Абаскаля всё под контролем. Команда не сломалась ни после поражения в дерби, ни после неудачного по счёту тайма. Испанец за перерыв собрал команду и настроил её на тайм, в котором его подопечные забили четыре гола. При этом Абаскаль вновь продемонстрировал, что он довольно чётко понимает, что надо сделать. Несколько продуманных замен – это прямо отличная настройка, которая дала результат.

Самое интересно, что теперь будет в матче с «Зенитом». Игнатов провалил тайм с «Факелом» и неудачно сыграл с «Динамо» ранее и, кажется, не воспользовался своим шансом. Появление Зиньковского во многом зависит от его состояния. Однако не забудем про Бальде, который может сыграть как раз в этой зоне. С другой стороны, вопрос в том, как вообще «Спартак» будет играть с «Зенитом». Абаскаль после матча за Суперкубок наверняка постарается что-то придумать, так что можно ждать сюрпризов.

Так или иначе, здорово для нашего чемпионата видеть «Спартак» в хорошем состоянии. 18 голов в 7 матчах – это вообще сказка. В общем, за командой интересно следить, и матч с «Зенитом» обещает быть очень любопытным.

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Факел Гильермо Абаскаль
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