«Спартак» – о регистрации Кейта: «Завидуешь, «Барселона»?»

Московский «Спартак» подколол в социальных сетях каталонскую «Барселону», которая долгое время не могла зарегистрировать защитника Жюля Кунде.

«Зарегистрировали новичка без всяких проблем. Завидуешь, «Барселона»?», – написали «красно-белые» в социальных сетях после объявления трансфера Бальде Кейта.

Напомним, что вчера «Спартак» подписал контракт с бывшим футболистом «Лацио» и «Интера» Бальде Кейта. Игрок пополнил ряды команды Гильермо Абаскаля на правах свободного агента.

«Барселона», в свою очередь, недавно всё же смогла зарегистрировать Жюля Кунде. Француз может дебютировать за новую команду уже на этих выходных.