Хачатурянц назвал праздником победу «Спартака»

Бывший президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц высказался о крупной победе московского «Спартака» над воронежским «Факелом» в матче седьмого тура чемпионата России.

«Красно-белые» очень здорово сыграли, прекрасный счет - просто праздник. Победа на классе», - приводятся слова Хачатурянца на станицах «Спорт-экспресса».

Напомним, что «Спартак» выиграл в Воронеже со счетом 4:1.

После семи туров «народная команда» набрала 16 баллов и располагается на первой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. В восьмом туре подопечные Гильермо Абаскаля на своем поле примут петербургский «Зенит».