Стало известно, сколько будет зарабатывать полузащитник Бальде Кейта в московском «Спартаке». По эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», годовой оклад сенегальца составит 1,6 миллионов евро в год.

Напомним, что Кейта находится в статусе свободного агента. Воспитанник «Барселоны» провёл свой последний сезон в составе итальянского «Кальяри», где отметился тремя голами и одной результативной передачей в чемпионате.

Кейта должен завершить свой переход в московский «Спартак» уже в ближайшее время. За свою карьеру сенегалец успел поиграть за такие клубы, как «Лацио», «Интер» и «Монако».