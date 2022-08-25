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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​На матч «Факел» - «Спартак» распродали все билеты

 
25 Августа 2022 • 16:55 Комментировать
Факел
...
Спартак Москва
27.08 17:30

«Факел» выступает в элитном футбольном дивизионе России впервые с 2001 года. В Воронеже очень ждали возвращения команды в топ-лигу, поэтому вряд ли можно удивляться ажиотажу среди фанатов «Факела». В субботу «огнеопасные» в рамках седьмого тура Премьер-лиги будут принимать «Спартак». Все билеты на эту игру уже были проданы, о чём сообщила пресс-служба воронежского клуба.

Интерес к матчу со «Спартаком» в Воронеже настолько высок, что даже образовался так называемый «чёрный рынок», где билеты продают по завышенным ценам. Информация проскакивала в телеграм-каналах.

Матч «Факел» - «Спартак» стартует 27 августа в 17:30 по московскому времени.

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Спартак Москва Факел
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ФАКЕЛ СПАРТАК МОСКВА
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