​На матч «Факел» - «Спартак» распродали все билеты

«Факел» выступает в элитном футбольном дивизионе России впервые с 2001 года. В Воронеже очень ждали возвращения команды в топ-лигу, поэтому вряд ли можно удивляться ажиотажу среди фанатов «Факела». В субботу «огнеопасные» в рамках седьмого тура Премьер-лиги будут принимать «Спартак». Все билеты на эту игру уже были проданы, о чём сообщила пресс-служба воронежского клуба.

Интерес к матчу со «Спартаком» в Воронеже настолько высок, что даже образовался так называемый «чёрный рынок», где билеты продают по завышенным ценам. Информация проскакивала в телеграм-каналах.

Матч «Факел» - «Спартак» стартует 27 августа в 17:30 по московскому времени.