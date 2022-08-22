«Лукойл» купил 100% акций «Спартака» и «Открытие Арены»

«Лукойл» официально объявил о покупке 100% акций московского «Спартака» и «Открытие Арены». Напомним, что вице-президентом нефтяной компании является Артём Федун, который ранее занимал в стане «красно-белых» должность президента.

Таким образом, Федун покинет свой пост. Его преемником пресса ранее называла бывшего главу Российской премьер-лиги Ашота Хачатурянца.

Напомним, что Федун занимал свою должность с 2004 года. За это время московский «Спартак» выиграл всего один чемпионский титул РПЛ. После шести туров нового сезона команда под руководством Гильермо Абаскаля идёт на третьем месте в турнирной таблице, разделяя вторую строчку с 13 очками с ЦСКА.