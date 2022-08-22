Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Лукойл» купил 100% акций «Спартака» и «Открытие Арены»

 
22 Августа 2022 • 12:23 Комментировать
Факел
...
Спартак Москва
27.08 17:30

«Лукойл» официально объявил о покупке 100% акций московского «Спартака» и «Открытие Арены». Напомним, что вице-президентом нефтяной компании является Артём Федун, который ранее занимал в стане «красно-белых» должность президента.

Таким образом, Федун покинет свой пост. Его преемником пресса ранее называла бывшего главу Российской премьер-лиги Ашота Хачатурянца.

Напомним, что Федун занимал свою должность с 2004 года. За это время московский «Спартак» выиграл всего один чемпионский титул РПЛ. После шести туров нового сезона команда под руководством Гильермо Абаскаля идёт на третьем месте в турнирной таблице, разделяя вторую строчку с 13 очками с ЦСКА.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Открытие Арена Лукойл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФАКЕЛ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Августа
13:53 · Россия. Премьер-лига
​Широков высказался о том, как на «Спартак» повлияет уход Федуна
13:29 · Россия. Премьер-лига
​Члены совета директоров «Спартака» подписали специальный документ после ухода Федуна
13:23 · Россия. Премьер-лига
​Федун и Салихова планируют переезд в Монако
13:16 · Россия. Премьер-лига
​«Это не некролог»: Федун обратился к фанатам после ухода из «Спартака»
12:53 · Россия. Премьер-лига
​Названы три претендента на место Федуна 1
12:37 · Россия. Премьер-лига
Сторожук: «С «Зенитом» можно играть и показывать хороший футбол»
12:26 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «У «Краснодара» полузащиты вообще нет, а «Оренбургу» нужен нападающий» эксклюзив
12:19 · Россия. Премьер-лига
Уткин считает, что Умярова настигла карма
12:15 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко назвал главного конкурента «Зенита» в РПЛ
12:03 · Россия. Премьер-лига
Медина: «Получили уверенность, что можем бодаться с «Зенитом»
11:40 · Россия. Премьер-лига
Кордоба прокомментировал свой возможный уход из «Краснодара»
11:36 · Россия. Премьер-лига
Цорн: «Гильерме недоволен игровым временем»
11:29 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Оренбурга» Личка рассказал о том, какое место станет приемлемым для его команды по итогам текущего сезона РПЛ
11:14 · Россия. Премьер-лига
Цорн — о Раконьяце: «Думаю, мы сделаем из него хорошего нападающего»
11:08 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль рассказал, считает ли себя лидером ЦСКА
Все новости
Рекомендуем