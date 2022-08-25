Канчельскис согласился со словами Заремы Салиховой про российский футбол

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал слова Заремы Салиховой, супруги экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, о том, что российский футбол обречён стать изгоем на долгие годы, а отсутствие международных турниров нанесёт серьёзный ущерб индустрии.

«Я полностью согласен со словами Заремы. Она молодец, сказала очень правильные вещи. Мы должны уметь смотреть правде в глаза. И быть честны сами с собой», — цитирует Канчельскиса Metaratings.

Напомним, что ранее ФИФА и УЕФА исключили российские клубы и сборные из всех международных соревнований. Также ФИФА предоставила возможность иностранным игрокам и тренерам, работающим в РПЛ, приостановить контракты со своими клубами в одностороннем порядке до лета следующего года.