Тихонов: «Не знаю, кто мог бы стать президентом «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов ответил на вопрос о том, кто мог бы заменить Леонида Федуна в московском клубе.

«Не знаю, кто мог бы стать президентом «Спартака». Это должен быть человек с сильным и огромным желанием возродить «Спартак» в футбольном плане», — приводит слова Тихонова ТАСС.

Эксперт отметил, что речь идет о традициях, клуб всегда должен биться за первые места, необходим человек, который будет стремиться к этому.

Ранее сообщалось, что одним из вариантов на должность президента московского «Спартака» является экс-глава Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц.