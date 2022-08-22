Самый титулованный теннисист России, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал уход с поста президента команды Леонида Федуна.

«Хотим мы этого или нет, Федун 18 лет был связан со «Спартаком». С его возможностями можно было не одно чемпионство и не один Кубок взять. Поэтому я буду скептичен к тем регалиям, которая команда получила за эти 18 лет», — сказал Кафельников.

За время работы Федуна команда выиграла чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. В текущем розыгрыше РПЛ «Спартак» с 13 очками идёт на втором месте.