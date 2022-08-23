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Ловчев — о Вяльбе в «Спартаке»: «Лезть в футбол — это не палками перебирать»

 
23 Августа 2022 • 13:45 Комментировать
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Спартак Москва
27.08 17:30

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о возможном назначении известной лыжницы Елены Вяльбе в совет директоров московского клуба.

Ранее Вяльбе, возглавляющая Федерацию лыжных гонок, выразила готовность рассмотреть предложение «Спартака».

«Я совершенно не против Вяльбе, это будет не худший вариант, если она станет президентом клуба. Человек, разбирающийся в спорте. Но именно в футбол лезть — это не палками перебирать», — заявил Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 22 августа, «Спартак» официально объявил о том, что многолетний президент клуба Леонид Федун покинул своё пост, так как компания «Лукойл» приобрёл 100% акций «красно-белых», выкупив у Федуна его часть.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Ловчев Леонид Федун Елена Вяльбе
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