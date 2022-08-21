Ларин: «Поблагодарю Умярова за три очка «Динамо»

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал ошибку полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в матче 6-го тура РПЛ против «Динамо», которая привела к голу Константина Тюкавина и поражению «красно-белых» со счётом 0:1.

Ларин, являющийся болельщиком «Динамо», остался удовлетворён итоговым результатом встречи, но при этом заявил, что позвонит Умярову и выразит слова поддержки 22-летнему футболисту.

«Сейчас в «Спартаке» три моих футболиста, поэтому даже ошибке Умярова я не радовался. Не могу болеть против своих футболистов. Позвоню ему, поддержу. Но сначала поблагодарю за три очка «Динамо» (смеётся)», — приводит слова Ларина «Спорт-Экспресс».

После этого поражения «Спартак» с 13 очками продолжил возглавлять турнирную таблицу РПЛ, а «Динамо», набрав 12 баллов, сумело подняться на вторую строчку.