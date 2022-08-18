Китайский автомобильный бренд стал спонсором «Спартака»

Как стало известно журналистам «Чемпионата», московский «Спартак» обзавелся новым спонсором. Российский топ-клуб начал сотрудничество с китайским автомобильным брендом Chery.

Ранее партнером «красно-белых» был автопроизводитель Nissan, но договор между сторонами не был продлен.

Московская команда успешно стартовала в новом сезоне Российской премьер-лиги. После пяти туров «красно-белые» набрали 13 баллов и занимают первое место в таблице. В следующем поединке «Спартак» встретится с другим столичным клубом – «Динамо». Дерби пройдет на стадионе «ВТБ Арена» 20 августа.