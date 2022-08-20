Масалитин: «На седняшний день только ЦСКА и «Спартак» способны конкурировать с «Зенитом»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о конкуренции в текущем розыгрыше чемпионата России.

По мнению Масалитина, лишь ЦСКА и «Спартак» способны конкурировать с «Зенитом» в борьбе за чемпионский титул. Специалист также объяснил, почему другие клубы пока не в состоянии соперничать с главными фаворитами турнира.

«У «Динамо» смена тренера не пошла на пользу. Молодые футболисты остановились в своём развитии.

Многие говорят, что «Ростов» может в этом году составить конкуренцию в борьбе за чемпионство. Да, команда Карпина показывает достаточно стабильную и неуступчивую игру, но не скажу, что они фавориты и будут ими», — цитирует Масалитина Metaratings.

Напомним, что после пяти туров текущего розыгрыша РПЛ лидирует «Спартак», имеющий в своём активе 13 набранных очков. Следом идёт «Зенит» с 11 баллами, а на четвёртом месте расположился ЦСКА, набравший 10 очков.