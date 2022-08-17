Умяров: Ещё рано говорить о конкуренции с «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров ответил на вопрос, смогут ли «красно-белые» бороться с «Зенитом».

«Сможем ли конкурировать с «Зенитом» на дистанции? Еще совсем рано говорить об этом. Прошло всего пять туров. Когда 25 сыграем, тогда и поговорим», — приводит слова Умярова «Спорт-Экспресс».

После пяти туров Российской премьер-лиги «Спартак» является единоличным лидером в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Зенит» отстает от «красно-белых» на два зачетных балла и находится на втором месте.

Очная встреча между клубами состоится 4 сентября в рамках восьмого тура чемпионата России.