Абаскаль: «Хотим вложить в матч с «Динамо» нашу душу»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился ожиданиями от предстоящей встречи шестого тура РПЛ против «Динамо».

«Дерби есть дерби, в моей жизни их было множество. Дерби выигрывают за счет сердца, души и отношения. Хотим вложить в матч с «Динамо» нашу душу», — заявил Абаскаль на официальном YouTube-канале московского клуба.

«Спартак» сыграет с «Динамо» в гостях 20 августа в рамках шестого тура Российской премьер-лиги, начало игры запланировано на 17:30 по московскому времени.

«Красно-белые» занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. «Бело-голубые» расположились на шестой строчке, имея в своем активе 9 баллов.