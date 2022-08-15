Червиченко сравнил Абаскаля с Ваноли

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко оценил работу главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль — это гораздо лучшее и большее качество по сравнению с Ваноли и видно, что это все-таки тренер», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Экс-президент клуба заявил, что команда стала двигаться по-другому, Абаскаль делает правильные замены, усиливает давление. При этом начался процесс ухода владельца команды Леонида Федуна, поэтому «Спартак» такие результаты показывает, добавил Червиченко.

«Красно-белые» занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков в пяти турах.