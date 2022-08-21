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Терёхин - о дерби: «Иногда нужно поставить «автобус», чтобы добиться результата» эксклюзив

21 Августа 2022 • 11:41 Комментировать
Динамо Москва
1:0
Спартак Москва
окончен
 

Бывший игрок «Динамо» Олег Терёхин высказался о победе над «Спартаком» (1:0) в дерби.

- Неожиданный результат для вас?

- Да нет. Почему? Я еще перед матчем думал, что команды сыграют вничью, а получилась победа «Динамо». Случилась ошибка Умярова, которая привела к голу. Я раз пять смотрел этот момент. Мне показалось, что мяч попал в кочку, когда Наиль хотел отдать передачу. Мяч подскочил, и у него получилась такая срезка. Просто несчастный случай произошел.

- Сама игра оправдала ваши ожидания?

- Что касается желания, да. Игра получилась хорошая. А так она была не такая яркая. Футболисты бились, толкались.

- В чем «Динамо» преуспело в игре со «Спартаком»?

- Только в том, что забило мяч. Стандарт был опасный. Штанги? Там защитник бил головой. А так впереди слабенько пока «Динамо» смотрится. Тюкавин хоть и забил, но этого мало. Захарян невнятный сезон проводит. Все натужно. На тоненького. В том году при Шварце они поинтереснее играли. А сейчас новая схема, все перестроились. Шварц играл в два нападающих, сейчас – в одного.

- Не растаивает такой «автобус» в обороне?

- Иногда нужно его поставить, чтобы добиться результата. Надо было сохранить счет 1:0. «Спартаку» оказалось нечем вскрывать такую эшелонированную оборону соперника.

- Это не удивило? При такой-то атаке «Спартака», где есть Промес, Соболев…

- Это было тяжело сделать, когда восемь человек стоят в обороне. Любой команде было бы непросто в такой ситуации.

- У «Динамо» показатель владения мячом 28 процентов. Это обескураживает?

- Ну, да. Но в матче со «Спартаком» главное - результат. Ну, играли бы они в атаку, владели бы мячом 80 на 20 процентов и пропустили бы три мяча. Кому от этого было бы хорошо?

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- Можно ли сказать, что «Спартак» полностью переиграл «Динамо»?

- Подходы были, преимущество владения мячом. Но голевых моментов особо не было. Ну, может, Соболев пробил. Особо вспомнить нечего.

- Как оцените судейство? Удаление Моро, эпизод с Соболевым и Шуниным?

- Удаление чистое. С желтой карточкой ты бежишь и сбиваешь человека. А Соболева арбитр простил. Тем более, он потом шел, кричал на судью. Надо было ему хотя бы желтую карточку дать. Еще можно вспомнить эпизод с Фоминым, когда он сбил соперника. Там, я считаю, чистая красная карточка должна была быть.

- Кто в «Динамо» и «Спартаке» больше понравился по игре?

- У хозяев никто не выделялся. Команда играла компактно. А в «Спартаке» можно отметить линию атаки: Соболев старался, Промес, но игра в нападении не получилась ни у «Динамо», ни у «красно-белых».

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Олег Терёхин
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