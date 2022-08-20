Тихонов поставил пятёрку «Динамо» за матч со «Спартаком»

В матче шестого тура российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» обыграло земляков из «Спартака», и это была первая победа московского клуба над «Спартаком» в домашних стенах за последние четырнадцать лет. Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов считает, что бело-голубые тактически переиграли «Спартак», предложив неожиданное решение.

- «Динамо» можно поставить пять, они играли в прессинг, варьировали свою практику, а «Спартак» — нет, - заявил Тихонов в интервью Матч ТВ.

В следующем, седьмом туре российского чемпионата московское «Динамо» сыграет в гостевом матче с «Пари НН», эта игра состоится 27 августа.