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В «Спартаке» рассказали о том, как прошло расставание с Педро Рошей

 
16 Августа 2022 • 14:03 Комментировать
Флуминенсе
...
Форталеза
18.08 02:00

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о расставании с 27-летним нападающим Педро Рошей.

Напомним, ранее московский клуб расторг контракт с Рошей по обоюдному согласию сторон. Бразилец защищал цвета «Спартака» с лета 2017 года. Позже вингер заключил однолетнее соглашение с клубом «Форталеза».

«Как расстались с Рошей? Прекрасно. Мы два раза с ним встречались. Нормально, спокойно поговорили. Мы хорошо отнеслись, и он хорошо отнёсся. Достигли соглашения, которое устраивало обе стороны», — цитирует Мележикова «Спорт-Экспресс».

Всего за пять лет в «Спартаке» Роша провёл 19 матчей, отметившись в них одним голом и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
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