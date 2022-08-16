В «Спартаке» рассказали о том, как прошло расставание с Педро Рошей

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о расставании с 27-летним нападающим Педро Рошей.

Напомним, ранее московский клуб расторг контракт с Рошей по обоюдному согласию сторон. Бразилец защищал цвета «Спартака» с лета 2017 года. Позже вингер заключил однолетнее соглашение с клубом «Форталеза».

«Как расстались с Рошей? Прекрасно. Мы два раза с ним встречались. Нормально, спокойно поговорили. Мы хорошо отнеслись, и он хорошо отнёсся. Достигли соглашения, которое устраивало обе стороны», — цитирует Мележикова «Спорт-Экспресс».

Всего за пять лет в «Спартаке» Роша провёл 19 матчей, отметившись в них одним голом и двумя результативными передачами.