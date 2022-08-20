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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» получил удар по чемпионским амбициям, проиграв «Динамо» в московском дерби

 
20 Августа 2022 • 19:29 Комментировать (21)
Динамо Москва
1:0
Спартак Москва
окончен

В главном матче шестого тура РПЛ «Спартак» гостил у «Динамо».

Протокол игры  
Динамо Москва1:0Спартак Москва
(1:0) Тюкавин Константин27'  
Шунин АнтонПаршивлюк СергейRoberto Fernandes3Сазонов Саба  60'Скопинцев ДмитрийМоро Никола  90'Гагнидзе ЛукаФомин ДаниилМакаров Денис 90' (Карапузов Владислав ( 90') Тюкавин Константин 71' (Грулёв Вячеслав ( 71') Захарян Арсен
Запасные: Будачев ИванЛесовой ДаниилЛещук ИгорьСулаквелидзе ГеоргийОсокин ДенисГладышев ЯрославКутицкий Александр
Селихов АлександрДенисов Даниил 85' (Пруцев Данил ( 85') Литвинов РусланДжикия ГеоргийХлусевич Даниил  67'Умяров Наиль 78' (Чернов Никита ( 78') Мартинс Кристофер 78' (Николсон Шамар ( 78') Игнатов Михаил 57' (Зиньковский Антон ( 57') Зобнин Роман 85' (Рассказов Николай ( 85') Соболев Александр СергеевичПромес Куинси
Запасные: Шитов ВиталийМаслов ПавелШитов АнтонКофрие МаксимилианоКлассен ЛеонРыбус МацейМаксименко Александр
20 августа. Стадион "ВТБ Арена".

Видео

Динамо - Спартак. Опасный удар Промеса (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Спартак. Опасный удар Промеса (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Спартак. Удар Соболева в дальний угол (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Спартак. Удар Соболева в дальний угол (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Спартак. 1:0. Гол Константина Тюкавина (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Спартак. 1:0. Гол Константина Тюкавина (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Спартак. Шунин отражает дальний удар Умярова (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Спартак. Шунин отражает дальний удар Умярова (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Спартак. Фернандес попал в штангу (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Спартак. Фернандес попал в штангу (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Спартак. Соболев едва не наносит серьезную травму Шунину (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Спартак. Соболев едва не наносит серьезную травму Шунину (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Спартак. Фомин бьет в штангу (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Спартак. Фомин бьет в штангу (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Спартак. Гол Сазонова отменен из-за офсайда (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Спартак. Гол Сазонова отменен из-за офсайда (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Спартак. Сазонов попал в перекладину (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Спартак. Сазонов попал в перекладину (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Спартак. Удаление Моро (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Спартак. Удаление Моро (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Спартак. Гол и лучшие моменты (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Спартак. Гол и лучшие моменты (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол

 

Единоличный лидер сезона – московский «Спартак», на радость болельщиков набравший мощный ход на старте сезона, приехал на первый серьёзный экзамен в РПЛ. Уверенные победы над «Краснодаром», «Оренбургом», «Уралом», «Сочи» безусловно заслуживают уважения, но соперника уровня «Динамо» на красно-белом пути ещё не было. Смолов, Захарян, Фомин и компания должны были стать лакмусовой бумажкой чемпионских амбиций «Спартака».

Фёдор в итоге не попал даже в заявку на матч (вместе с Ласкальтом), однако именно замена Смолова сказала веское слово. Очень спокойно началось дерби «Спартака» и «Динамо», команды примеривались друг к другу, проводили разведку боем, но тут на авансцену вышел Тюкавин. Константин удачно занял позицию, перехватив ужасающую передачу Умярова. Наиль вывел форварда «Динамо» на рандеву с Селиховым, а Тюкавин уверенно пробил низом – 1:0.

Наиль мог моментально исправится за голевую оплошность – однако отличный удар Умярова с дальней дистанции стал добычей Антона Шунина. «Спартак» всё больше захватывал инициативу, не принимая хозяйские амбиции «Динамо». Мартинс замыкал дальнюю штангу после подачи Промеса от угла поля и пробил опасно, но мяч на пару сантиметров разминулся со створом. Огромное количество забросов на Соболева завершалось на самыми лучшими действиями Александра.

«Динамо» старалось отвечать, но из-за победного счёта и мощного давления «Спартака» - получилась с трудом. В основном помогали стандарты. Так Захарян разыграл корнер с Фоминым, покатив Даниилу на дугу штрафной площади. Полузащитник «Динамо» пробил на исполнение, закручивая мяч под штангу, но попал в штангу ворот Александра Селихова. Появлялись шансы у бело-голубых и на контратаках. В одном из эпизодов Грулёв ускакал от всех, ворвался в штрафную площадь, сместился левее и пробил в дальний угол. Немного не попал. А Саба Сазонов после углового пальнул в перекладину.

«Динамо» в меньшинстве доиграло матч из-за удаления Николо Моро, но у «Спартака» будто не осталось сил на финальный штурм. Абаскаль под занавес матча бросил в бой Никиту Чернова, Шамара Николсона, Пруцева и Рассказова, однако решающего воздействия на игру перестановки не оказали. Проиграл «Спартак» свой первый серьёзный матч в РПЛ, прервав серию из четырёх побед подряд. Завтра «Зенит» наверняка сместит красно-белых с первого места, ведь чемпиону предстоит дома сыграть против «Торпедо».

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Комментарии (21)
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Рейтинг комментариев
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andi
20 Августа 2022 в 19:59
Что скажет Зарема о поражении Спартака?
wild cat
20 Августа 2022 в 20:19
ай..ну как абычна..устроит истерику..што пинальтю ни паставили..))
Горчица+
20 Августа 2022 в 20:25
Да уж...Кукуян маху дал...
wild cat
20 Августа 2022 в 20:32
ай..бро.. ни нада раскрывать такия интимныя падробнасти..)) хто каму дал..энта на другим саити пишут...))
Горчица+
20 Августа 2022 в 20:36
Да эти интимные подробности все знают. Но я исправлюсь. )))))))))))
wild cat
20 Августа 2022 в 20:39
ай..маладэс..)) а кстати хто такой мах?
Горчица+
20 Августа 2022 в 20:50
Знаешь частушку: Что Спартак команда так, один еврей и тот...мах.
wild cat
20 Августа 2022 в 20:56
ааааааааааа..вона хто чо аказываитца..))
andi
20 Августа 2022 в 20:43
Да начнет истерику.
NOBODY
20 Августа 2022 в 19:59
нулевая может быть была бы более правильным результатом...
NOBODY
20 Августа 2022 в 19:58
ну я матч не смотрел, но сильно ругать Спартак - надо ли? как по делу можно проиграть, когда такой привоз? просто подарок, подарищщеее!!!.......сам себе забил Спартак.....
CELTIC FROST
20 Августа 2022 в 20:05
по делу. там еще минимум 3 верных момента динамики не забили.
VC-Team
20 Августа 2022 в 19:54
проиграли по делу. вот смотрю на игру и не пойму тренера. он, что всерьез видит Зиньковского в одном ряду с
Рассказовым,Пруцевым...?с одним Промесом,который умеет играть, далеко в таблице не заберешься. вот как
сегодня, почти за сто мин ни одного удара,(реального) в створ,да и момента толком ни одного. старались, бились,
самоотдача на пять с плюсом, а что в итоге...
Гоблин Фред
20 Августа 2022 в 19:42
Спонсоры Бк....Странные Стали Матчи....
wild cat
20 Августа 2022 в 19:41
ай я яай..как жы так.. граза уралаф и оринбургаф ни смок абрыгать Динамикаф...)) с вазвращением хрюндиля..на сваи любимыя миста..))
Горчица+
20 Августа 2022 в 19:51
Сегодня ботвинья совсем пустая будет.
wild cat
20 Августа 2022 в 19:53
ай..дану бро..)) сиводня им кухарка зульфия карпивы наварит цельную бадью...))пущай чафкают...))
Горчица+
20 Августа 2022 в 20:12
Ага. А перед этим крапивой по-матерински играть поучит хрюнделей. ))))
wild cat
20 Августа 2022 в 20:18
...)) ане мамку сваю сафсем ни слухают бро..)) адин умяраф у них играть умеит..астальныя токма питаками мериютца..))
Горчица+
20 Августа 2022 в 20:23
Ай, бро...он их научит играть и поделится спартаковским духом по-братски...))))
только не мясо
20 Августа 2022 в 19:40
Чот вы опять без зазрения совести и просто рановато в чемпионы наметились - меняйте заголовок...) Динамо - молодчики!
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