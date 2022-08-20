«Спартак» получил удар по чемпионским амбициям, проиграв «Динамо» в московском дерби

В главном матче шестого тура РПЛ «Спартак» гостил у «Динамо».

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Динамо - Спартак. Опасный удар Промеса (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол Динамо - Спартак. Удар Соболева в дальний угол (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол Динамо - Спартак. 1:0. Гол Константина Тюкавина (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол Динамо - Спартак. Шунин отражает дальний удар Умярова (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол Динамо - Спартак. Фернандес попал в штангу (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол Динамо - Спартак. Соболев едва не наносит серьезную травму Шунину (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол Динамо - Спартак. Фомин бьет в штангу (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол Динамо - Спартак. Гол Сазонова отменен из-за офсайда (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол Динамо - Спартак. Сазонов попал в перекладину (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол Динамо - Спартак. Удаление Моро (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол Динамо - Спартак. Гол и лучшие моменты (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

Единоличный лидер сезона – московский «Спартак», на радость болельщиков набравший мощный ход на старте сезона, приехал на первый серьёзный экзамен в РПЛ. Уверенные победы над «Краснодаром», «Оренбургом», «Уралом», «Сочи» безусловно заслуживают уважения, но соперника уровня «Динамо» на красно-белом пути ещё не было. Смолов, Захарян, Фомин и компания должны были стать лакмусовой бумажкой чемпионских амбиций «Спартака».

Фёдор в итоге не попал даже в заявку на матч (вместе с Ласкальтом), однако именно замена Смолова сказала веское слово. Очень спокойно началось дерби «Спартака» и «Динамо», команды примеривались друг к другу, проводили разведку боем, но тут на авансцену вышел Тюкавин. Константин удачно занял позицию, перехватив ужасающую передачу Умярова. Наиль вывел форварда «Динамо» на рандеву с Селиховым, а Тюкавин уверенно пробил низом – 1:0.

Наиль мог моментально исправится за голевую оплошность – однако отличный удар Умярова с дальней дистанции стал добычей Антона Шунина. «Спартак» всё больше захватывал инициативу, не принимая хозяйские амбиции «Динамо». Мартинс замыкал дальнюю штангу после подачи Промеса от угла поля и пробил опасно, но мяч на пару сантиметров разминулся со створом. Огромное количество забросов на Соболева завершалось на самыми лучшими действиями Александра.

«Динамо» старалось отвечать, но из-за победного счёта и мощного давления «Спартака» - получилась с трудом. В основном помогали стандарты. Так Захарян разыграл корнер с Фоминым, покатив Даниилу на дугу штрафной площади. Полузащитник «Динамо» пробил на исполнение, закручивая мяч под штангу, но попал в штангу ворот Александра Селихова. Появлялись шансы у бело-голубых и на контратаках. В одном из эпизодов Грулёв ускакал от всех, ворвался в штрафную площадь, сместился левее и пробил в дальний угол. Немного не попал. А Саба Сазонов после углового пальнул в перекладину.

«Динамо» в меньшинстве доиграло матч из-за удаления Николо Моро, но у «Спартака» будто не осталось сил на финальный штурм. Абаскаль под занавес матча бросил в бой Никиту Чернова, Шамара Николсона, Пруцева и Рассказова, однако решающего воздействия на игру перестановки не оказали. Проиграл «Спартак» свой первый серьёзный матч в РПЛ, прервав серию из четырёх побед подряд. Завтра «Зенит» наверняка сместит красно-белых с первого места, ведь чемпиону предстоит дома сыграть против «Торпедо».