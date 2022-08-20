Чернов: «Спартак» заслуживал победы»

В матче шестого тура российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» обыграло земляков из «Спартака», и это была первая победа московского клуба над «Спартаком» в домашних стенах за последние четырнадцать лет.

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов считает, что его команда заслуживала победу, но ей не повезло. Поражение стало для «Спартака» первым в сезоне.

- Мне кажется, что сегодня «Спартак» наиграл на победу, - цитирует игрока новостное агентство ТАСС.

В следующем, седьмом туре российского чемпионата московский «Спартак» сыграет в гостевом матче с «Факелом», эта игра состоится 27 августа.