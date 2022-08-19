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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тимофеев заявил, что «Спартак» может конкурировать с «Зенитом»

 
19 Августа 2022 • 21:06 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
Через 19 ч. 20 мин.

Хавбек «Ахмата» Артём Тимофеев ответил на вопрос, сможет ли «Спартак» составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство РПЛ.

«Сможет ли Спартак» конкурировать с «Зенитом» в этом сезоне? Может, почему нет? Не всегда состав решает. Сплоченность и командная игра в приоритете», — цитирует Тимофеева «Спорт-Экспресс».

Футболист заявил, что сопереживает «Спартаку», потому это его родная команда.

После пяти туров «красно-белые» лидируют в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. Их ближайшими преследователями являются «Зенит» и «Ростов», которые имеют по 11 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Артём Тимофеев
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