Лещук: «Обсуждают победителей, а не проигравших»

В матче шестого тура российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» обыграло земляков из «Спартака», и это была первая победа московского клуба над «Спартаком» в домашних стенах за последние четырнадцать лет. Голкипер «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал эпизод, который решил судьбу матча. Его спросили, если в раздевалке «Динамо» обсуждали ошибку Наиля Умярова, которая привела к голу.

- Думаю, все обсуждают победителей, а не проигравших. Победили заслуженно, больше старались, - цитирует Лещука телеканал Матч ТВ.

В следующем, седьмом туре российского чемпионата московское «Динамо» сыграет в гостевом матче с «Пари НН», эта игра состоится 27 августа.