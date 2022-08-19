Камоцци — о работе Ваноли в «Спартаке»: «Он сделал максимум возможного!»

Франко Камоцци, бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о работе экс-главного тренера «красно-белых» Паоло Ваноли.

«Он сделал максимум возможного! Очень рад, что он смог со своим штабом выиграть Кубок России», — приводит слова Камоцци «Спорт-Экспресс».

Агент отметил, что многие не знают, насколько много работал Ваноли как на поле, так и за его пределами, он проделал очень большую работу в «Спартаке».

Напомним, Ваноли работал в стане «красно-белых» с декабря 2021 по июнь 2022 года. При нем «Спартак» выиграл Кубок России и занял десятое место в турнирной таблице РПЛ.