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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци — о работе Ваноли в «Спартаке»: «Он сделал максимум возможного!»

 
19 Августа 2022 • 16:49 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
Через 23 ч. 52 мин.

Франко Камоцци, бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о работе экс-главного тренера «красно-белых» Паоло Ваноли.

«Он сделал максимум возможного! Очень рад, что он смог со своим штабом выиграть Кубок России», — приводит слова Камоцци «Спорт-Экспресс».

Агент отметил, что многие не знают, насколько много работал Ваноли как на поле, так и за его пределами, он проделал очень большую работу в «Спартаке».

Напомним, Ваноли работал в стане «красно-белых» с декабря 2021 по июнь 2022 года. При нем «Спартак» выиграл Кубок России и занял десятое место в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Франко Камоцци Паоло Ваноли
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