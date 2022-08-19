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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Соболев более пяти часов терпеливо раздавал автографы

 
19 Августа 2022 • 03:46 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
20.08 17:30

Московский «Спартак» лидирует в турнирной таблице российского чемпионата Премьер-лиги, и успехи команды провоцируют всплеск интереса к ее деятельности, а также футболистам.

И им приходится отвечать должным образом - нападающий Александр Соболев, к примеру, в четверг потратил пять с половиной часов на раздачу автографов и общение с фанатами клуба, который забил четырнадцать голов в пяти первых турах чемпионата России, и лишь один мяч не дотянул до абсолютного рекорда московского клуба образца 1993 года.

Сам Соболев забил один гол, но при этом сделал целых пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев
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