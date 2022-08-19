Соболев более пяти часов терпеливо раздавал автографы

Московский «Спартак» лидирует в турнирной таблице российского чемпионата Премьер-лиги, и успехи команды провоцируют всплеск интереса к ее деятельности, а также футболистам.

И им приходится отвечать должным образом - нападающий Александр Соболев, к примеру, в четверг потратил пять с половиной часов на раздачу автографов и общение с фанатами клуба, который забил четырнадцать голов в пяти первых турах чемпионата России, и лишь один мяч не дотянул до абсолютного рекорда московского клуба образца 1993 года.

Сам Соболев забил один гол, но при этом сделал целых пять результативных передач.