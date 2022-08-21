Гагнидзе — о Фернандесе: «Это просто топовый игрок!»

Полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе высказался об игре новобранца «бело-голубых» Роберто Фернандеса.

Напомним, в матче 6-го тура РПЛ динамовцы на своём поле одолели лидера текущего розыгрыша чемпионата России московский «Спартак» (1:0).

«Чувствую себя прекрасно после победы над «Спартаком». Что думаю о новичке Роберто Фернандесе? Это просто топовый игрок!» — приводит слова Гагнидзе «Спорт-Экспресс».

Напомним, 22-летний Фернандес перешёл в «Динамо» из парагвайского клуба «Гуарани» в июле нынешнего года за 3 миллиона евро. В составе московской команды футболист успел провести четыре встречи, в которых отметился одним забитым голом.

Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 27 августа против «Пари НН». Начало — в 15:00 по московскому времени.