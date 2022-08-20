Абаскаль: «Должны продолжать работать и верить в то, что всё ещё придёт»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Динамо» (0:1).

- Гол стал возможен для динамовцев после несчастного случая, после ошибки Умярова. Конечно, это был определяющий эпизод для матча, потому что после этого «Динамо» имело возможность обороняться еще более строго?

- Да, действительно, этот момент с пропущенным голом повлиял на игру. И после «Динамо» могло обороняться еще больше. Соперник создавал еще больше трафика, больше плотности, и нам становилось намного сложнее. Тем не менее, мы должны дальше идти с высокоподнятой головой, продолжать работать и верить в то, что все еще придет.