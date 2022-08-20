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Абаскаль: «Должны продолжать работать и верить в то, что всё ещё придёт»

 
20 Августа 2022 • 19:50 Комментировать (1)
Динамо Москва
1:0
Спартак Москва
окончен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Динамо» (0:1).

- Гол стал возможен для динамовцев после несчастного случая, после ошибки Умярова. Конечно, это был определяющий эпизод для матча, потому что после этого «Динамо» имело возможность обороняться еще более строго?

- Да, действительно, этот момент с пропущенным голом повлиял на игру. И после «Динамо» могло обороняться еще больше. Соперник создавал еще больше трафика, больше плотности, и нам становилось намного сложнее. Тем не менее, мы должны дальше идти с высокоподнятой головой, продолжать работать и верить в то, что все еще придет.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль
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Комментарии (1)
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Ангелов Вячеслав
20 Августа 2022 в 20:50
Умярову надо повзрослеть, не во дворе играет. Частенько не настраивается, играет как на рвзминке.
ПОФИГИСТ!!!
СПАРТАК ЧЕМПИОН!!!
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