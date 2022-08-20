Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданиюподелился мыслями о роли форварда «бело-голубых» Константина Тюкавина в команде.

«Сможет ли вытеснить Тюкавин Смолова? Молодым везде дорога! Но здесь всё будет зависеть от того, как он будет играть, какую пользу приносить и сколько забьёт. Это хорошо, когда есть здоровая конкуренция. У Феди есть большой опыт и мастерство. В этом и заключается футбол – в конкуренции. У кого будет лучше получаться, тот и будет играть в основной команде», — сказал Булыкин.

В матче шестого тура РПЛ против «Спартака» (1:0) 20-летний Тюкавин вышел в стартовом составе и забил победный мяч. «Динамо» набрало 12 очков и поднялось на третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Славиши Йокановича сыграет против «Пари НН».