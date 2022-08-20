Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин прокомментировал конкуренцию Тюкавина со Смоловым в «Динамо» эксклюзив

 
20 Августа 2022 • 21:15 Комментировать
Динамо Москва
1:0
Спартак Москва
окончен
Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о роли форварда «бело-голубых» Константина Тюкавина в команде.

«Сможет ли вытеснить Тюкавин Смолова? Молодым везде дорога! Но здесь всё будет зависеть от того, как он будет играть, какую пользу приносить и сколько забьёт. Это хорошо, когда есть здоровая конкуренция. У Феди есть большой опыт и мастерство. В этом и заключается футбол – в конкуренции. У кого будет лучше получаться, тот и будет играть в основной команде», — сказал Булыкин.

В матче шестого тура РПЛ против «Спартака» (1:0) 20-летний Тюкавин вышел в стартовом составе и забил победный мяч. «Динамо» набрало 12 очков и поднялось на третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Славиши Йокановича сыграет против «Пари НН».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин Фёдор Смолов РПЛ Константин Тюкавин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Химки 0:3 Локомотив Москва
окончен Динамо Москва 1:0 Спартак Москва
окончен Ростов 2:2 Сочи 2.35 3.55 2.90
21.08  15:00 ЦСКА Москва ... Ахмат 1.75 3.85 4.60
21.08  17:30 Зенит ... Торпедо Москва
21.08  20:00 Краснодар ... Оренбург 1.80 3.95 4.10
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Августа
22:06 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» и «Сочи» выдали результативную ничью в южном дерби 4
22:02 · Россия. Премьер-лига
Связка Уткина с Комличенко позволила «Ростову» спасти игру с «Сочи»
22:00 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Динамо» здорово действовало в обороне»
21:57 · Россия. Премьер-лига
Рыбус похвалил партнёров по команде
21:52 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Динамо» здорово использовало свой момент»
21:52 · Россия. Премьер-лига
Мельников вернул «Ростов» в игру
21:48 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «Динамо» гнуло свою линию»
21:44 · Россия. Премьер-лига
Салихова: «Ничего страшного»
21:42 · Россия. Премьер-лига
Юсупов выдал «Бразилию» и забил второй мяч в ворота «Ростова»
21:40 · Россия. Премьер-лига
Джикия: «Мы больше заслуживали победы»
21:35 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Спартак» имел преимущество»
21:30 · Россия. Премьер-лига
Шунин: «Сыграли ради наших болельщиков»
21:26 · Россия. Премьер-лига
Николсон: «Спартак» - мой дом» 2
21:22 · Россия. Премьер-лига
Скопинцев: «Это праздник для нас»
21:18 · Россия. Премьер-лига
Соболев: «Поражение восприняли нормально»
Все новости
Рекомендуем