Зиньковский: «Рад забить свой первый гол за «Спартак»!

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился эмоциями после первого забитого мяча за «красно-белых».

«Рад забить свой первый гол за «Спартак»! Команду и болельщиков — с победой. Спасибо за вашу поддержку», — написал Зиньковский в своих социальных сетях.

26-летний футболист отметился голом в матче пятого тура чемпионата России против «Сочи», встреча завершилась победой «красно-белых» со счетом 3:0. Это первый гол Зиньковского за «Спартак» в шести играх.

Отметим, что этот результат позволил «Спартаку» стать единоличным лидером Российской премьер-лиги, набрав 13 очков.