Булыкин ставит на ничью

Центральным матчем шестого тура начавшегося российского чемпионата Премьер-лиги станет поединок между «Спартаком» и «Динамо» - московское дерби. Оба клуба идут по турниру без поражений, но если «Спартак» играет ярко и выигрывает, то «Динамо» в основном довольствуется ничейными результатами.

Бывший футболист московского «Локомотива» и российской сборной Дмитрий Булыкин поделился своим прогнозом на игру. Он считает, что у «Динамо» есть шансы на ничью.

- Я бы оценил шансы команд в этой встрече 50 на 50. Думаю, что будет голевая ничья. В этом дерби «Спартака» против «Динамо» нас ждет жаркий и интересный матч, - цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Матч между «Динамо» и «Спартаком» пройдет в субботу, 20 августа, он начнется в 17:30. Его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.