Малком высказался после победы над «Торпедо»

Полузащитник «Зенита» Малком Филипе заявил, что «сине-бело-голубые» должны были воспользоваться потерей очков «Спартака».

«Раз уж так получилось, что «Спартак» потерял очки, безусловно, мы должны были воспользоваться этой возможностью, что мы и сделали», — приводит слова Малкома официальный сайт санкт-петербургского клуба.

Футболист добавил, что «Зенит» всегда должен побеждать и находиться на первом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

«Сине-бело-голубые» обыграли «Торпедо» в матче шестого тура РПЛ со счетом 2:0 и стали единоличными лидерами, обогнав «Спартак» на одно очко.