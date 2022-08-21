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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малком высказался после победы над «Торпедо»

 
21 Августа 2022 • 21:36 Комментировать
Динамо Москва
1:0
Спартак Москва
окончен

Полузащитник «Зенита» Малком Филипе заявил, что «сине-бело-голубые» должны были воспользоваться потерей очков «Спартака».

«Раз уж так получилось, что «Спартак» потерял очки, безусловно, мы должны были воспользоваться этой возможностью, что мы и сделали», — приводит слова Малкома официальный сайт санкт-петербургского клуба.

Футболист добавил, что «Зенит» всегда должен побеждать и находиться на первом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

«Сине-бело-голубые» обыграли «Торпедо» в матче шестого тура РПЛ со счетом 2:0 и стали единоличными лидерами, обогнав «Спартак» на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Торпедо Москва Зенит Малком Филипе
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