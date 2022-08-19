Билялетдинов поделился прогнозом на московское дерби

Центральным матчем шестого тура начавшегося российского чемпионата Премьер-лиги станет поединок между «Спартаком» и «Динамо» - московское дерби. Оба клуба идут по турниру без поражений, но если «Спартак» играет ярко и выигрывает, то «Динамо» в основном довольствуется ничейными результатами.

Своим прогнозом на матч поделился Ринат Билялетдинов - бывший тренер московского «Локомотива».

- Фаворитом этого матча по праву считается «Спартак». Команда поймала волну, и у неё всё идёт удачно. «Динамо» тоже не провалилось, есть успешные результаты. Но пока хвастаться как «Спартаку», динамовцам рано, - цитирует Билялетдинова Metaratings.ru.