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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Билялетдинов поделился прогнозом на московское дерби

 
19 Августа 2022 • 23:36 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
Через 16 ч. 30 мин.

Центральным матчем шестого тура начавшегося российского чемпионата Премьер-лиги станет поединок между «Спартаком» и «Динамо» - московское дерби. Оба клуба идут по турниру без поражений, но если «Спартак» играет ярко и выигрывает, то «Динамо» в основном довольствуется ничейными результатами.

Своим прогнозом на матч поделился Ринат Билялетдинов - бывший тренер московского «Локомотива».

- Фаворитом этого матча по праву считается «Спартак». Команда поймала волну, и у неё всё идёт удачно. «Динамо» тоже не провалилось, есть успешные результаты. Но пока хвастаться как «Спартаку», динамовцам рано, - цитирует Билялетдинова Metaratings.ru.

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Спартак Москва Динамо Москва Ринат Билялетдинов
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ДИНАМО МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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