​Овечкин уверен в победе «Динамо» над «Спартаком»

В субботу в Москве проходит дерби между «Динамо» и «Спартаком». Перед игрой символический удар по мячу нанёс известный хоккеист Александр Овечкин, являющийся поклонником «бело-голубых». Он же поделился своим прогнозом на результат матча.

«Конечно, «Динамо» победит. Надеюсь, будет реванш за Кубок. 2:1, Тюкавин – дубль», - сказал Овечкин, чьи слова на своих страницах приводи sport24.

Напомним, что в конце мая «Спартак» обыграл «Динамо» и стал обладателем национального кубка.

Александр Овечкин в конце июня сыграл за «Динамо» в товарищеском матче. Хоккеист тогда провёл на поле не так много времени, но при этом смог поразить ворота «Амкала».

Следить за матчем «Динамо» - «Спартак» можно в текстовой трансляции.