Шунин: «Сыграли ради наших болельщиков»

В матче шестого тура российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» обыграло земляков из «Спартака», и это была первая победа московского клуба над «Спартаком» в домашних стенах за последние четырнадцать лет.

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин поделился своим мнением об игре, а также поведал, что главной мотивацией клуба стал приезд фанатов на базу клуба по ходу уходящей недели.

- Мы выходили сегодня на игру ради наших болельщиков, которые недавно приезжали поддержать команду на базу. Поэтому мы выходили заряженными отдать все силы на поле и по самоотдаче, желанию мы были сегодня на очень хорошем уровне, - цитирует Шунина Metaratings.ru.

В следующем, седьмом туре российского чемпионата московское «Динамо» сыграет в гостевом матче с «Пари НН», эта игра состоится 27 августа.