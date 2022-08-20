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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бышовец назвал «Спартак» неудобным соперником для «Динамо»

 
20 Августа 2022 • 16:39 Комментировать
Динамо Москва
0:0
Спартак Москва
1-й тайм

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ, в котором «Динамо» примет на своём поле «Спартак».

По мнению Бышовца, грядущее противостояние станет испытанием для «бело-голубых», которым будет противостоять очень неудобный для них соперник.

«В предыдущих матчах динамовцам не удалось избавиться от проблем с реализацией и от проблем в обороне. «Спартак» смотрелся в матче с «Сочи» очень мобильно. Команда выглядит достаточно хорошо, чтобы в течении матча держать в напряжении оборону соперника», — приводит слова Бышовца «Чемпионат».

Отметим, что за пять последних очных встреч динамовцы сумели одолеть «красно-белых» лишь один раз.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится сегодня, 20 августа. Начало — в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Анатолий Бышовец
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