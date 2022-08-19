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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов считает «Спартак» фаворитом московского дерби

 
19 Августа 2022 • 19:39 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
Через 20 ч. 49 мин.

Центральным матчем шестого тура начавшегося российского чемпионата Премьер-лиги станет поединок между «Спартаком» и «Динамо» - московское дерби. Оба клуба идут по турниру без поражений, но если «Спартак» играет ярко и выигрывает, то «Динамо» в основном довольствуется ничейными результатами. Поэтому Андрей Тихонов, бывший футболист «Спартака», лучший игрок России в 1996 году, считает «Спартак» фаворитом предстоящей игры.

- На «Спартак» не будет давить лидерство. Команда поймала свою игру, кураж, никакого груза ответственности не будет, будет уверенность. Я думаю, что матч будет очень результативным, у обеих команд есть хорошие исполнители в атаке, считаю «Спартак» фаворитом в игре, - цитирует Тихонова новостное агентство ТАСС.

Матч между «Спартаком» и «Динамо» состоится 20 августа, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Андрей Тихонов
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