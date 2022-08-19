Тихонов считает «Спартак» фаворитом московского дерби

Центральным матчем шестого тура начавшегося российского чемпионата Премьер-лиги станет поединок между «Спартаком» и «Динамо» - московское дерби. Оба клуба идут по турниру без поражений, но если «Спартак» играет ярко и выигрывает, то «Динамо» в основном довольствуется ничейными результатами. Поэтому Андрей Тихонов, бывший футболист «Спартака», лучший игрок России в 1996 году, считает «Спартак» фаворитом предстоящей игры.

- На «Спартак» не будет давить лидерство. Команда поймала свою игру, кураж, никакого груза ответственности не будет, будет уверенность. Я думаю, что матч будет очень результативным, у обеих команд есть хорошие исполнители в атаке, считаю «Спартак» фаворитом в игре, - цитирует Тихонова новостное агентство ТАСС.

Матч между «Спартаком» и «Динамо» состоится 20 августа, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.