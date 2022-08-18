Шмаров — о Зиньковском: Это отличное усиление для «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров заявил, что новичок «красно-белых» Антон Зиньковский является хорошим трансфером.

«Антон зарекомендовал себя с наилучшей стороны в «Крыльях». Не зря «Спартак» его пригласил. Зиньковский – отличное усиление для команды, и он еще прибавит», — цитирует Шмарова «РБ Спорт».

Напомним, что 26-летний футболист перебрался в московский «Спартак» из «Крыльев Советов» этим летом. В текущем сезоне он принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Действующий трудовой договор Зиньковского с клубом рассчитан до 2027 года.