Мостовой назвал Промеса лучшим игроком чемпионата России

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о нападающем «красно-белых» Куинсе Промесе.

Напомним, что после пяти туров текущего розыгрыша РПЛ нидерландский футболист возглавляет рейтинг лучших бомбардиров лиги, имея в своём активе шесть забитых мячей.

По мнению Мостового, на данный момент Промес — лучший игрок чемпионата России. Однако экс-футболист усомнился в том, что голландец сумеет демонстрировать высокий уровень игры на протяжении всей дистанции сезона.

«Промес сейчас важен на сто процентов. Но никто не сможет предугадать, будет ли он стабилен в течение всего сезона. Мозес тоже начал хорошо, но, к сожалению, травма его подвела», — приводит слова Мостового Metaratings.

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 20 августа против «Динамо». Встреча начнётся в 17:30 по московскому времени.