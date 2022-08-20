Колыванов — о лидерстве «Спартака»: «Они играли со «шпаной»

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов поделился мнением об игре московского «Спартака» в текущем розыгрыше РПЛ. Напомним, после пяти туров «красно-белые» лидируют в турнирной таблице российского чемпионата, имея в своём активе 13 набранных очков.

По мнению специалиста, в прошедших матчах спартаковцам противостояли не самые сильные соперники.

«До этого они играли со «шпаной», не хочу никого обидеть, а сейчас будут матчи серьёзные. И только после 8-10 туров можно будет говорить о чём-то, о каких-то командных действиях», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

По мнению тренера, предстоящий матч с «Динамо» станет первой серьёзной проверкой для команды Гильермо Абаскаля.

Напомним, что матч «Динамо» — «Спартак» состоится сегодня, 20 августа. Начало — в 17:30 по московскому времени.