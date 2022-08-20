Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колыванов — о лидерстве «Спартака»: «Они играли со «шпаной»

 
20 Августа 2022 • 10:43 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
Через 5 ч. 39 мин.

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов поделился мнением об игре московского «Спартака» в текущем розыгрыше РПЛ. Напомним, после пяти туров «красно-белые» лидируют в турнирной таблице российского чемпионата, имея в своём активе 13 набранных очков.

По мнению специалиста, в прошедших матчах спартаковцам противостояли не самые сильные соперники.

«До этого они играли со «шпаной», не хочу никого обидеть, а сейчас будут матчи серьёзные. И только после 8-10 туров можно будет говорить о чём-то, о каких-то командных действиях», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

По мнению тренера, предстоящий матч с «Динамо» станет первой серьёзной проверкой для команды Гильермо Абаскаля.

Напомним, что матч «Динамо» — «Спартак» состоится сегодня, 20 августа. Начало — в 17:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Игорь Колыванов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
20.08  13:00 Урал ... Пари НН
20.08  15:00 Химки ... Локомотив Москва
20.08  17:30 Динамо Москва ... Спартак Москва
20.08  20:00 Ростов ... Сочи 2.35 3.55 2.90
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Августа
11:36 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал прогноз на матч ЦСКА - «Ахмат»
11:27 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал точный счёт матча «Зенит» - «Торпедо»
11:26 · Россия. Премьер-лига
Султонов — о матче с «Зенитом»: «Постараемся сделать всё, чтобы отобрать у них очки»
11:13 · Россия. Премьер-лига
Экс-вратарь «Спартака» Филимонов прокомментировал интерес к себе со стороны «Реала»
11:02 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Матч с «Динамо» - первая серьёзная проверка для «Спартака»
11:01 · Россия. Премьер-лига
Пятницкий: «Спартак» – уже сейчас серьёзный соперник «Зениту»
10:59 · Россия. Первая лига
Гаджиев: «У нас на 500 человек — полтора хороших игрока»
10:43 · Россия. Премьер-лига
Колыванов — о лидерстве «Спартака»: «Они играли со «шпаной»
10:42 · Россия. Премьер-лига
Хачатурянц оценил работу Абаскаля в «Спартаке»
10:12 · Россия. Премьер-лига
Уилкшир рассказал, чего ждёт от дерби «Динамо» - «Спартак»
10:05 · Россия. Премьер-лига
Ломберц — о переходе Дзюбы в «Адана Демирспор»: «Я уверен, что чемпионат России лучше турецкого»
09:58 · Россия. Премьер-лига
Экс-защитник «Марселя» может усилить «Спартак»
09:27 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Даво интересен российскому клубу, и речь идёт не про «Зенит» и «Динамо»
09:13 · Россия. Первая лига
Тарасов попросил Слуцкого вернуть его в «Рубин»
08:25 · Россия. Премьер-лига
Бубнов рассказал, кто победит в дерби «Динамо» - «Спартак»
Все новости
Рекомендуем