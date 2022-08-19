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Камоцци: Промес делает разницу, как и в 2017 году

 
19 Августа 2022 • 17:31 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
Через 22 ч. 33 мин.

Футбольный агент Франко Камоцци прокомментировал выступления нападающего «Спартака» Куинси Промеса.

«Промес и сегодня может делать разницу так же, как в 2017 году, когда «Спартак» стал чемпионом. Все зависит только от него самого и от его партнеров», — цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 30-летний нападающий принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и записал на свой счет две голевые передачи. Действующий трудовой договор Промеса со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость игрока составляет 9 миллионов евро.   

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Куинси Промес Франко Камоцци
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