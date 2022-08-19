Камоцци рассказал, просил ли он назначить его спортивным директором «Спартака»

Футбольный агент Франко Камоцци прокомментировал информацию о том, что просил назначить его на пост спортивного директора «Спартака».

«Я никогда не просил у руководства назначить меня спортивным директором клуба. Это неверная информация», — заявил Камоцци «Спорт-Экспрессу».

Агент отметил, что его никогда не приглашали на эту должность, потому что это не его работа, он выполнял функции технического директора «Спартака». Уход Луки Каттани с поста спортивного директора стал неожиданным, но его работу должны оценивать боссы и болельщика клуба, добавил Камоцци.

После пяти туров текущего сезона Российской премьер-лиги «Спартак» возглавляет турнирную таблицу, набрав 13 очков.