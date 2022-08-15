Игонин заявил, что «Спартак» всегда превозносят для нахождения на плаву в информационном поле

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин считает, что СМИ всегда превозносят «Спартак».

«Спартак» превозносят всегда, потому что надо же находиться на плаву в информационном поле», — цитирует Игонина «Чемпионат».

Экс-игрок рассказал, что для этого создаются искусственные скандалы, а для создания скандала говорят о том, что все вокруг незаслуженно. При этом СМИ им активно помогают, добавил Игонин.

«Спартак» является единоличным лидером в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 13 очков после пяти туров. В следующем матче «красно-белые» в гостях встретятся с «Динамо».