Хачатурянц – о дерби «Динамо» и «Спартака»: «Очень надеюсь на победу «красно-белых»

Бывший президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц надеется, что московский «Спартак» сегодня обыграет «Динамо» в выездном дерби на «ВТБ Арене». Напомним, игра стартует в 17:30 по московскому времени.

«Для «Спартака» дерби с «Динамо» точно не будет лёгкой прогулкой, но я очень надеюсь на победу красно-белых сегодня!», – цитирует Хачатурянца издание «Спорт-Экспресс».

После первых пяти туров московский «Спартак» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 13 очками. На втором месте идёт петербургский «Зенит», которому предстоит сыграть дома с «Торпедо». Напомним, «автозаводцы» располагаются на предпоследнем месте в чемпионате и недавно сменили тренера.