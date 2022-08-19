Камоцци: Я не хочу сравнивать Газизова, Цорна или Мележикова, болельщики сами всё знают

Франко Камоцци, бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал работу с разными генеральными директорами «красно-белых».

«Я не хочу сравнивать Газизова, Цорна или Мележикова, тем более ставить кого-то выше, а кого-то ниже. Могу сказать, — я рад, что находился в отличных отношениях с нынешним генеральным директором Мележиковым», — приводит слова Камоцци «Спорт-Экспресс».

Агент добавил, что не хочет комментировать работу Томаса Цорна в клубе, болельщики сами знают, кто хорошо выполнял свою работу, а кто нет.

«Спартак» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 13 очков после пяти туров.